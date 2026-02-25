تأثير عاطفي.. شيري عادل تخطف الأنظار فى «فن الحرب»

تواصل النجمة شيري عادل حصد الإشادات الفنية والنقدية عن أدائها في مسلسل فن الحرب، بعدما قدّمت أداءً مذهلًا بشخصية "مى" في الحلقة السابعة، خطفت به الأنظار وتصدّرت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقدمت شيري عادل أداءً اتسم بالعمق، حيث نجحت في التعبير عن الصراع الداخلي للشخصية بلغة جسد دقيقة ونظرات معبرة، ما أضفى على المشاهد حالة من الصدق والتأثير العاطفي.

وشهدت الحلقة السابعة لحظات مفصلية غيرت مسار الأحداث، لتؤكد أهمية شخصية «مي» في البناء الدرامي للعمل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة، مشيدين بقدرة شيري عادل على تجسيد التحولات النفسية للشخصية دون مبالغة، معتبرين أن أدائها يمثل أحد أبرز عناصر قوة المسلسل حتى الآن.

يُذكر أن «فن الحرب» يواصل تصاعده الدرامي حلقة بعد أخرى، وسط متابعة جماهيرية لافتة، خاصة مع تعقّد العلاقات بين الشخصيات ودخول العمل مراحل أكثر تشويقًا.

مسلسل فن الحرب بطولة يوسف الشريف، وشيري عادل، ريم مصطفى ، وكمال أبو رية، ومحمد جمعة، ودنيا سامي، وإسلام إبراهيم، ومحمد عبده، ومحمد ناصر، وكريم أدريانو، وإنجي سلامة، وأحمد سلامة، ويحيى أحمد، وريم رأفت، ومريت الحريري، وعبير فاروق، وياسر علي ماهر، وعزت زين، وأحمد رفعت، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب -توبة.