1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
اليوم.. عرض أوبريت الليلة الكبيرة مجانا على مسرح البالون ضمن عروض رمضان

أحمد البهى

يقدم الليلة أوبريت العرائس الشهير «الليلة الكبيرة»، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي. وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وضمن فعاليات البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

يُعرض الأوبريت اليوم الأربعاء على مسرح البالون – قاعة صلاح جاهين ، وسيُعاد عرضه يوم 4 مارس المقبل ضمن المشاركة في احتفالات البيت الفني للفنون الشعبية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العمل هذا الموسم.

كما يُعرض الأوبريت في مواقع مختلفة مجانًا للجمهور خلال شهر رمضان، أبرزها ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات برنامج «هل هلالك»، حيث يُقدم يوميًا الساعة الثامنة والنصف مساءً من 11 إلى 23 رمضان ، كما يُعرض لأعضاء نادي وادي دجلة – فرع التجمع يوم الجمعة الموافق 27 فبراير الساعة التاسعة مساءً، وسوف يُعرض أيضًا في مكتبة مصر العامة يوم الاثنين 2 مارس الساعة الثامنة مساءً، في خطوة تهدف إلى وصول العرض لشرائح أوسع من الجمهور وتعزيز انتشار أحد أهم عروض مسرح العرائس في مصر.


ويعد «الليلة الكبيرة» العمل الأكثر جماهيرية في تاريخ مسرح العرائس المصري، وأحد أبرز العلامات في التراث المسرحي الوطني ، يقدم الأوبريت بانوراما فنية واستعراضية للمولد الشعبي المصري في صياغة مبتكرة تمزج بين الكلمة والموسيقى والتشكيل البصري للعرائس، ليظل أحد أبرز الإنتاجات المسرحية التي تجذب الجمهور عبر الأجيال.

الأوبريت من كلمات الشاعر الراحل صلاح جاهين، وألحان الموسيقار الراحل سيد مكاوي، وتصميم عرائس الفنان الراحل ناجي شاكر، وإخراج الراحل صلاح السقا، بينما قام مصطفى كامل بتصميم الديكور، ليظل العمل حاضنًا لتراث مسرح العرائس المصري ويحافظ على شعبيته بين مختلف الفئات العمرية.

الدكتورة جيهان زكي جيهان زكي وزيرة الثقافة فعاليات البيت الفني للمسرح

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

