اليوم.. عرض أوبريت الليلة الكبيرة مجانا على مسرح البالون ضمن عروض رمضان

يقدم الليلة أوبريت العرائس الشهير «الليلة الكبيرة»، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي. وذلك تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وضمن فعاليات البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

يُعرض الأوبريت اليوم الأربعاء على مسرح البالون – قاعة صلاح جاهين ، وسيُعاد عرضه يوم 4 مارس المقبل ضمن المشاركة في احتفالات البيت الفني للفنون الشعبية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار الإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العمل هذا الموسم.

كما يُعرض الأوبريت في مواقع مختلفة مجانًا للجمهور خلال شهر رمضان، أبرزها ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات برنامج «هل هلالك»، حيث يُقدم يوميًا الساعة الثامنة والنصف مساءً من 11 إلى 23 رمضان ، كما يُعرض لأعضاء نادي وادي دجلة – فرع التجمع يوم الجمعة الموافق 27 فبراير الساعة التاسعة مساءً، وسوف يُعرض أيضًا في مكتبة مصر العامة يوم الاثنين 2 مارس الساعة الثامنة مساءً، في خطوة تهدف إلى وصول العرض لشرائح أوسع من الجمهور وتعزيز انتشار أحد أهم عروض مسرح العرائس في مصر.



ويعد «الليلة الكبيرة» العمل الأكثر جماهيرية في تاريخ مسرح العرائس المصري، وأحد أبرز العلامات في التراث المسرحي الوطني ، يقدم الأوبريت بانوراما فنية واستعراضية للمولد الشعبي المصري في صياغة مبتكرة تمزج بين الكلمة والموسيقى والتشكيل البصري للعرائس، ليظل أحد أبرز الإنتاجات المسرحية التي تجذب الجمهور عبر الأجيال.

الأوبريت من كلمات الشاعر الراحل صلاح جاهين، وألحان الموسيقار الراحل سيد مكاوي، وتصميم عرائس الفنان الراحل ناجي شاكر، وإخراج الراحل صلاح السقا، بينما قام مصطفى كامل بتصميم الديكور، ليظل العمل حاضنًا لتراث مسرح العرائس المصري ويحافظ على شعبيته بين مختلف الفئات العمرية.