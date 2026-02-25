كسب التحدي.. ياسر جلال يتصدر تريند جوجل بمسلسله كلهم بيحبوا مودي

تصدر النجم ياسر جلال تريند جوجل بمسلسله كلهم بيحبوا مودي؛ بعد نجاح حلقاته السبع الأولى من العمل.

ولاقى المسلسل إشادات كبيرة من جمهور السوشيال ميديا ؛ مؤكدين أن ياسر جلال قدم دورا وتحديا جديدا عليه ونجح فيه.

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كلهم بيحبوا مودي بإصابات متفرقة في جسد مودي بعد زفافه على شيماء، بعد أن بعث بقلظ رجالا حتى يتخلصوا من مودي، ويرفض المعلم محروس أن يأخذ مودي عروسه شيماء إلي الفندق حتى يتأكد من إتمام زيجة شيماء ومودي.

مودي يحظر هالة

ويدخل مودي وشيماء غرفة نومهما، في لافتة من الكوميديا وينام كل منهما بمفرده، ثم تتصل به هالة طليقته، ولكنه يقوم بحظرها، وتذهب هالة إلي حسام لتسأله عن رقم مودي الجديد، وتبلغه بأنهما سوف يعودان إلي بعضهما من جديد، ويخرج في الوقت ذاته مودي من غرفة نومه حتى يشرب، فيجد أقارب شيماء في الصالة.

سفر مودي وشيماء لقضاء شهر العسل

وتنتهي الحلقة السابعة من مسلسل كلهم بيحبوا مودي بسفر مودي وشيماء إلي أبو ظبي ليقضيا شهر العسل، وتعلم هالة من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بزواج مودي من شيماء.

أبطال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويتكون مسلسل كلهم بيحبوا مودي، من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من، ياسر جلال، أيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، إيمان يوسف، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.