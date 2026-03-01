ممدوح شاهين: MBC نفسهم يشتغلوا معايا وأنا لا أرغب في تكرار التعاون

أكد المنتج ممدوح شاهين، أنه رغم التغيرات الكبيرة في سوق الإنتاج بعد عام 2016، ما زال صامدًا كأحد المنتجين القلائل من الجيل القديم المستمر في العمل، قائلًا: «أنا فخور بنفسي لأنني مستمر حتى الآن، وأنا المنتج الوحيد من الجيل القديم الذي ما زال موجودًا».

وعن علاقته بـ MBC، أشار «شاهين»، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار، على شاشة النهار، إلى أنه لا يرغب في التعاون مرة أخرى معهم، مضيفًا: «أنا راجل ابن المهنة، صنايعي، وأعرف أعمل المشروع كويس بفلوس أقل، وحاولت أشتغل مع مجموعة MBC، واشتغلت معهم لحد 2015، وآخر عمل كان مسلسل «الصعلوك».

وأوضح ممدوح شاهين، سبب توقف التعاون، قائلًا: «حصل موقف معي كان من حقي، كنت المفروض أعمل مشروع واتفقنا عليه، لكن حصل تدخل من طرف آخر، حاولت أصالحهم مرة واتنين وثلاثة، لكن ما كان في استجابة، والحمد لله الرزق عند ربنا».

ورد على سؤال بشأن عودته للعمل مع MBC مرة أخرى، قال ممدوح شاهين: «لا مش هتشغل معاهم تاني، هم عرضوا لي حاجتين، لكن ليس بشكل مباشر، أنا لست من يبادر بالعرض، والحقيقة أن العلاقة انتهت بسلام، وما فيش سبب للعودة حالياً».