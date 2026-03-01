تصعيد خطير.. خبير يكشف أهداف الضربات الأمريكية لإيران

حذر العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، من خطورة أي تصعيد مباشر يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا أن الأخير يمثل رمزًا دينيًا وسياسيًا لقطاع واسع من الشيعة حول العالم، وأن اغتياله كان من شأنه إشعال صراع ذي أبعاد دينية قد يمتد خارج حدود المنطقة.

العمليات الانتقامية

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن أي خطوة من هذا النوع كانت قد تفتح الباب أمام موجة من العمليات الانتقامية خارج الشرق الأوسط، ما يعني انتقال الصراع إلى نطاق دولي ووقوع تداعيات أمنية خطيرة على عدة دول.

تقويض القدرات الصاروخية

من جانبه، تناول أحمد موسى أبعاد التحركات العسكرية الأخيرة، مشيرًا إلى وجود توجه أمريكي – إسرائيلي يستهدف إضعاف النظام الإيراني، لافتًا إلى أن الضربات ركزت على تقويض القدرات الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني.