الهند.. اندلاع احتجاجات في عدة مناطق بعد مقتل خامنئي.. صور

أفادت وسائل إعلام محلية ، باندلاع احتجاجات في عدة مناطق بالهند عقب إعلان مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربة جوية نسبت إلى هجوم مشترك نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران.







و بحسب وكالة الأنباء الهندية Press Trust of India، شهد إقليم كشمير الذي يقدر عدد الشيعة فيه بنحو 1.5 مليون نسمة اليوم احتجاجات في مناطق لال تشوك وسيدا كادال وبودجام وبانديبورا وأنانتناج وبولواما، وفق ما ذكره مسؤول محلي.





وخرج معزون من أبناء الطائفة الشيعية إلى الشوارع في مناطق متفرقة، من إقليم كشمير شمالا إلى ولاية كارناتاكا جنوبا، للتعبير عن غضبهم وحزنهم على وفاة خامنئي.





وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد أكدت مقتله اليوم الأحد، بعد الغارة التي استهدفت العاصمة الإيرانية أمس السبت.