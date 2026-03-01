قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً
دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
أخبار العالم

الهند.. اندلاع احتجاجات في عدة مناطق بعد مقتل خامنئي.. صور

احتجاجات الهند
احتجاجات الهند
هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام محلية ، باندلاع احتجاجات في عدة مناطق بالهند عقب إعلان مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربة جوية نسبت إلى هجوم مشترك نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران.



 

و بحسب وكالة الأنباء الهندية Press Trust of India، شهد إقليم كشمير الذي يقدر عدد الشيعة فيه بنحو 1.5 مليون نسمة  اليوم احتجاجات في مناطق لال تشوك وسيدا كادال وبودجام وبانديبورا وأنانتناج وبولواما، وفق ما ذكره مسؤول محلي.


 

وخرج معزون من أبناء الطائفة الشيعية إلى الشوارع في مناطق متفرقة، من إقليم كشمير شمالا إلى ولاية كارناتاكا جنوبا، للتعبير عن غضبهم وحزنهم على وفاة خامنئي.


 

 وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد أكدت مقتله اليوم الأحد، بعد الغارة التي استهدفت العاصمة الإيرانية أمس السبت.

احتجاجات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ضربة جوية طهران كشمير

