متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
مذيع إيراني ينهار على الهواء بعد إعلان خبر استشهاد خامنئي

بكاء المذيع
يارا أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مذيعًا في التلفزيون  الإيراني وهو ينهار باكيًا على الهواء، أثناء إعلانه نبأ استشهاد  الإيراني علي خامنئي.

وخلال بث مباشر، بدا التأثر واضحًا على المذيع، إذ تعثر صوته وتوقف للحظات قبل أن يدخل في نوبة بكاء، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين داخل إيران وخارجها.

نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن هناك بعض المرشحين الجيدين لقيادة إيران بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق ما زعم ترامب.

وذكر ترامب: «أعرف بالضبط من هو صاحب القرار في إيران بعد اغتيال خامنئي».

كما أفادت سي بي إس نيوز عن مصادر استخبارية وعسكرية بمقتل نحو 40 مسؤولًا إيرانيًا في غارات أمريكية وإسرائيلية.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: «يُعتقد أن وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري قد قتلا».

وأوردت وكالة فارس عن مصادر مقربة من مكتب المرشد الإيراني استشهاد ابنة المرشد وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.

فيما أفادت وكالة أنباء إيسنا بوقوع انفجار في شمال شرقي طهران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «سلاح الجو يواصل استهداف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الإيرانية».

وذكرت وكالة فارس عن قائد في الحرس الثوري الإيراني قوله: «اغتيال القادة لا يترك أدنى تأثير في مسار التقدم في هذه المعركة، وبنية نظامنا مصممة على نحو يسمح بتعيين أشخاص أكفاء فور استشهاد أي من القادة».

على الجانب الآخر، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ في تل أبيب، ونقل 20 مصابًا آخر من الموقع ذاته، فيما بلغ عدد المصابين في اليوم الأول من عملية «زئير الأسد» 121 مصابًا.

