برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
تحقيقات وملفات

بدء صرف منحة الـ400 جنيه.. من هم المستحقون؟

إسراء عبدالمطلب

في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ومواجهة الضغوط المعيشية، تصدرت منحة رمضان 2026 محركات البحث خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الحكومة عن تقديم دعم استثنائي بقيمة 400 جنيه تُضاف إلى بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة موسعة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المواطنين، وضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية خلال شهر رمضان.

السلع المتاحة على بطاقات التموين ضمن منحة رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المنحة الجديدة تندرج ضمن مبادرة لدعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن. 

ويهدف هذا الدعم المباشر إلى توفير حصص إضافية من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز بأسعار مخفضة، بما يسهم في تقليل الضغط على ميزانيات الأسر خلال الشهر الكريم.

وتبلغ قيمة المنحة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة شهريًا، على أن يتم صرفها خلال شهري مارس وأبريل 2026، بإجمالي تكلفة تقديرية تصل إلى 8 مليارات جنيه طوال فترة التنفيذ.

موعد الصرف وآلية الإخطار

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عملية الصرف بدأت فعليًا الثلاثاء 17 فبراير 2026. وأوضح أن الوزارة اعتمدت نظامًا شفافًا لإخطار المواطنين المستحقين، من خلال:

إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

ظهور رسالة الاستحقاق على بون صرف الخبز المدعم لضمان وصول المعلومة إلى جميع المستفيدين.

وفي حال عدم وصول إشعار، يعني ذلك أن البطاقة غير مدرجة ضمن المرحلة الحالية، مع إمكانية مراجعة منفذ التموين للتأكد من الحالة.

تنظيم عملية الصرف خلال رمضان

وجّه وزير التموين بمد ساعات عمل منافذ صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026، بهدف تقليل التكدس وإتاحة وقت أطول للمواطنين.

كما أتاحت الوزارة إمكانية صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، دون إلزام المواطن بصرف المبلغ دفعة واحدة، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها.

أماكن الصرف وتوافر السلع

يتم صرف الدعم الإضافي من خلال المجمعات الاستهلاكية، وبقالين التموين، ومنافذ "جمعيتي" و"كاري أون"، بإجمالي يقارب 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية. 

ويستطيع المواطن الاختيار من بين مجموعة واسعة من السلع الأساسية وفق حد أقصى للصرف الشهري لكل بطاقة.

قائمة السلع وأسعارها

  • سكر حر: حتى 4 كيلو بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
  • أرز معبأ: حتى 3 كيلو بسعر 24 جنيهًا للكيلو.
  • زيت طعام: حتى 3 عبوات بسعر 48 جنيهًا (700 مللي) أو 54 جنيهًا (800 مللي).
  • مكرونة: حتى 6 عبوات (350 جم) بسعر 8.5 جنيه للعبوة.

إجراءات رقابية مشددة

عقد الوزير اجتماعًا موسعًا لمتابعة ضخ السلع، ووجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف 30% فورًا من قيمة تأمين السلع لمنافذ "جمعيتي" وبدالي التموين من مخازن الجملة، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوح طوال فترة المنحة لضمان عدم حدوث أي نقص.

كما شددت الوزارة على تكثيف الرقابة على جميع المنافذ لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي تلاعب، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم.

وبذلك تمثل منحة رمضان 2026 خطوة إضافية في مسار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وسط تأكيدات حكومية باستمرار متابعة التنفيذ ميدانيًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

