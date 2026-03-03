اللجنة الأولمبية تعلن فتح باب الترشح لدورة انتقال الرياضيين فى الأخلاقيات والنزاهة

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا رسميًا إلى الاتحادات الرياضية الأولمبية تعلن فيه فتح باب التقدم للاستفادة من برنامج «دورة انتقال مسار الرياضيين في الأخلاقيات والنزاهة» لعام 2023، وذلك بدعم من التضامن الأولمبي.

وأكدت اللجنة في خطابها أن البرنامج يستهدف تأهيل الرياضيين وتعزيز مفاهيم الأخلاقيات والنزاهة، مشيرة إلى أن الدورة تقام خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 2023، على مدار أربعة أسابيع، حيث يُعقد الأسبوع الأول عبر الإنترنت، فيما تُستكمل باقي الأسابيع بكلية علوم الحركة وإعادة التأهيل بدولة بلجيكا.

وأوضحت اللجنة أن على الاتحادات الراغبة في ترشيح ممثليها الالتزام بالمعايير المحددة وفقًا للمرفق، مع سرعة التسجيل عبر الموقع الرسمي وإرسال البريد الإلكتروني الخاص بالمرشح، على أن تتم موافاة اللجنة ببيانات المرشح وخطاب الاتحاد عقب الانتهاء من التسجيل، وذلك في موعد أقصاه 8 مارس، حتى يتسنى إنهاء الإجراءات مع التضامن الأولمبي.

وشددت اللجنة الأولمبية المصرية على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدة إرفاق كافة التفاصيل الخاصة بالدورة ومجالات الدراسة ضمن الخطاب المرسل للاتحادات.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص اللجنة على تطوير الكوادر الرياضية المصرية، وإعداد جيل قادر على مواكبة المعايير الدولية في مجالات الحوكمة الرياضية والأخلاقيات.