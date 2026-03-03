قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللجنة الأولمبية تعلن فتح باب الترشح لدورة انتقال الرياضيين فى الأخلاقيات والنزاهة

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية
محمد سمير

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا رسميًا إلى الاتحادات الرياضية الأولمبية تعلن فيه فتح باب التقدم للاستفادة من برنامج «دورة انتقال مسار الرياضيين في الأخلاقيات والنزاهة» لعام 2023، وذلك بدعم من التضامن الأولمبي.

وأكدت اللجنة في خطابها أن البرنامج يستهدف تأهيل الرياضيين وتعزيز مفاهيم الأخلاقيات والنزاهة، مشيرة إلى أن الدورة تقام خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 11 سبتمبر 2023، على مدار أربعة أسابيع، حيث يُعقد الأسبوع الأول عبر الإنترنت، فيما تُستكمل باقي الأسابيع بكلية علوم الحركة وإعادة التأهيل بدولة بلجيكا.

وأوضحت اللجنة أن على الاتحادات الراغبة في ترشيح ممثليها الالتزام بالمعايير المحددة وفقًا للمرفق، مع سرعة التسجيل عبر الموقع الرسمي وإرسال البريد الإلكتروني الخاص بالمرشح، على أن تتم موافاة اللجنة ببيانات المرشح وخطاب الاتحاد عقب الانتهاء من التسجيل، وذلك في موعد أقصاه 8 مارس، حتى يتسنى إنهاء الإجراءات مع التضامن الأولمبي.

وشددت اللجنة الأولمبية المصرية على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدة إرفاق كافة التفاصيل الخاصة بالدورة ومجالات الدراسة ضمن الخطاب المرسل للاتحادات.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص اللجنة على تطوير الكوادر الرياضية المصرية، وإعداد جيل قادر على مواكبة المعايير الدولية في مجالات الحوكمة الرياضية والأخلاقيات.

اللجنة الأولمبية باب الترشح لدورة انتقال الرياضيين فى الأخلاقيات والنزاهة الأخلاقيات والنزاهة انتقال الرياضيين باب الترشح دورة انتقال مسار الرياضيين في الأخلاقيات والنزاهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

دوي انفجارات غامضة يهز سماء الإمارات وقطر

نتنياهو يتوعد بتصعيد غير مسبوق ضد حزب الله

نتنياهو يتوعد بتصعيد غير مسبوق ضد حزب الله

أرشيفية

ترامب يدرس دعم جماعات مسلحة لإسقاط النظام الإيراني

بالصور

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات
أرخص سيارات
أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد