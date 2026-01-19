40 شابًا يجتازون اختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووي

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من اختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووي، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع شركة «نيكيمت»، وذلك بمركز التدريب المهني بمدينة قفط بمحافظة قنا...وشهدت الاختبارات حضور أحمد محمد معوض مدير مديرية العمل بقنا، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة العمل الهادفة إلى توفير عمالة فنية مدربة للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووي، باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والداعم الرئيسي لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشملت الاختبارات عددًا من المهن الفنية المتخصصة، من بينها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام كهرباء، ولحام أرجون، حيث تقدم للاختبارات 102 عامل خضعوا لاختبارات عملية وفنية دقيقة لقياس مستوى المهارة والكفاءة تحت إشراف لجان متخصصة،. وأسفرت النتائج عن اجتياز 40 عاملًا للاختبارات بنجاح في اليوم الأول فقط، وذلك وفقًا للمعايير الفنية والمهنية المعتمدة...وجرى تنظيم الاختبارات في أجواء اتسمت بالدقة والانضباط وحسن الإعداد، وبمشاركة فعالة من العاملين بمديرية العمل بقنا، بما يعكس حرص وزارة العمل على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، واختيار العناصر الأكثر كفاءة للعمل بالمشروع القومي.

وفي ختام فعاليات اليوم، حضر النائب حسين هريدي نائب القائمة الوطنية عن محافظة قنا وعضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، حيث تفقد سير الاختبارات بمركز التدريب المهني بقفط، واطلع على آليات التقييم والاختيار، مشيدًا بحسن التنظيم، ومؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة العمل بقيادة معالي الوزير محمد جبران، ومديرية العمل بقنا، في دعم الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة... وأكد الحضور استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة العمل ومديرية العمل بقنا وكافة الجهات المعنية، من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ورفع كفاءة العمالة الفنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية.