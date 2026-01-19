قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: نأمل أن يمثل وقف إطلاق النار بسوريا خطوة نحو عملية سياسية شاملة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
شركة صينية كبرى تعتزم دعم فاكسيرا بإنتاج لقاح مكورات الالتهاب الرئوي
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
أخبار البلد

40 شابًا يجتازون اختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووي

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من اختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووي، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع شركة «نيكيمت»، وذلك بمركز التدريب المهني بمدينة قفط بمحافظة قنا...وشهدت الاختبارات حضور أحمد محمد معوض مدير مديرية العمل بقنا، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة العمل الهادفة إلى توفير عمالة فنية مدربة للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووي، باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والداعم الرئيسي لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشملت الاختبارات عددًا من المهن الفنية المتخصصة، من بينها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام كهرباء، ولحام أرجون، حيث تقدم للاختبارات 102 عامل خضعوا لاختبارات عملية وفنية دقيقة لقياس مستوى المهارة والكفاءة تحت إشراف لجان متخصصة،. وأسفرت النتائج عن اجتياز 40 عاملًا للاختبارات بنجاح في اليوم الأول فقط، وذلك وفقًا للمعايير الفنية والمهنية المعتمدة...وجرى تنظيم الاختبارات في أجواء اتسمت بالدقة والانضباط وحسن الإعداد، وبمشاركة فعالة من العاملين بمديرية العمل بقنا، بما يعكس حرص وزارة العمل على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، واختيار العناصر الأكثر كفاءة للعمل بالمشروع القومي.

وفي ختام فعاليات اليوم، حضر النائب حسين هريدي نائب القائمة الوطنية عن محافظة قنا وعضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، حيث تفقد سير الاختبارات بمركز التدريب المهني بقفط، واطلع على آليات التقييم والاختيار، مشيدًا بحسن التنظيم، ومؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة العمل بقيادة معالي الوزير محمد جبران، ومديرية العمل بقنا، في دعم الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة... وأكد الحضور استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة العمل ومديرية العمل بقنا وكافة الجهات المعنية، من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ورفع كفاءة العمالة الفنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية.

وزارة العمل مشروع الضبعة فرص عمل بالضبعة

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
BMW iX3 M
مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
يسرا
منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

