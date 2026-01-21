قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
العمل تواصل اختبارات شباب قنا لشغل فرص بمشروع الضبعة ونجاح 91 عاملا

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

اختتمت وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران،اليوم الثالث لاختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووية لشباب محافظة قنا، والتي تُنظم بالتعاون مع شركة «نيكيمِت» بمركز التدريب المهني بمدينة قفط، حيث أسفرت نتائج اختبارات هذا اليوم عن اجتياز 25 عاملًا من إجمالي 78 عاملًا تقدموا للاختبارات، ليصل بذلك إجمالي عدد المتقدمين والحاضرين على مدار الأيام الثلاثة إلى 241 عاملًا، نجح منهم 91 عاملًا بعد اجتيازهم كافة الاختبارات الفنية والمهنية المقررة، وذلك وفقًا لمتطلبات العمل بالمشروع..

وقد شهد الفعاليات أحمد محمد معوض، مدير مديرية عمل قنا، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل بمتابعة سير الاختبارات ميدانيًا، والتأكد من تطبيق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.. وشملت الاختبارات عددًا من المهن الفنية المتخصصة، من بينها حداد مسلح، ونجار مسلح، وفورمجي، وفني تركيبات هياكل معدنية، ولحام كهرباء، ولحام أرجون، في إطار احتياجات المشروع..

 وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشباب المحافظات، وتأهيل الكوادر الفنية المدربة للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المؤهلة.

