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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي ولذيذ

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
آية التيجي

تعتبر السوبيا من المشروبات الرمضانية الشهيرة، وتتميز بقوامها الكريمي ومذاقها الغني ويمكن تقديمها على الإفطار لتروي عطش الصائمين.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي ولذيذ، ولتحضيرها بطريقة مميزة، إليكِ الوصفة الكاملة:

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي

المكونات:

1 كوب حليب بودرة

1 كوب سكر

1/2 كوب جوز هند مبشور ناعم

4 أكواب ماء بارد

1/2 كوب كريمة خفق (أو قشطة لمذاق كريمي أكثر)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)


طريقة تحضير السوبيا في المنزل:

ـ في الخلاط، ضعي الحليب البودرة، السكر، جوز الهند، وكوب من الماء. اخلطي جيدًا حتى يتجانس الخليط.


ـ صفي المزيج باستخدام مصفاة ناعمة للتخلص من أي شوائب جوز الهند، ثم أعيديه إلى الخلاط.


ـ أضيفي باقي الماء، كريمة الخفق، الفانيليا، والقرفة، ثم اخلطي مرة أخرى حتى يصبح المزيج ناعمًا وكريميًا.


ـ اسكبي السوبيا في زجاجة أو إبريق وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تبرد تمامًا.


ـ قدميها باردة مع مكعبات الثلج، ويمكن تزيينها برشة جوز هند أو قرفة لمزيد من النكهة.

نصائح لضمان قوام كريمي ولذيذ للسوبيا

ـ إضافة كريمة الخفق أو القشطة تمنح المشروب قوامًا أغنى وطعمًا أكثر كريمية.

ـ  يمكنكِ استخدام الحليب المكثف المحلى بدلًا من السكر للحصول على مذاق أكثر غنى.

ـ لضمان نكهة مثالية، يُفضل تحضير السوبيا قبل الإفطار بساعتين وتركها في الثلاجة حتى تتماسك النكهات.

السوبيا الصائمين المشروبات الرمضانية طريقة عمل السوبيا الإفطار

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طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي ولذيذ

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
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