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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جددي في سحور رمضان.. 7 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس

طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
آية التيجي

يعتبر طبق الفول المدمس من الأطباق الأساسية على السحور، لأنه مشبع وغني بالبروتين والألياف التي تمنحكِ طاقة تدوم طوال اليوم.

طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان

يمكن تجربة بعض هذه الطرق لتحضير طبق الفول المدمس، والإستمتاع بسحور مشبع وصحي، إليكِ طرق مختلفة ولذيذة لتحضيره :

ـ الفول بالزيت والليمون (الوصفة التقليدية)

المكونات:

1 كوب فول مدمس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونة

رشة كمون وملح

فلفل أسود حسب الرغبة


طريقة التحضير:

ـ اهرسي الفول قليلًا بالشوكة، ثم أضيفي الزيت والليمون والتوابل.

ـ بقدم مع الخبز الأسمر والخضروات الطازجة.

ـ الفول بالطماطم والبيض

المكونات:

1 كوب فول مدمس

1 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح، كمون، فلفل أسود


طريقة التحضير:

ـ سخني الزيت، ثم أضيفي الطماطم واتركيها تتسبك قليلًا.

ـ أضيفي الفول وقلبيه مع التوابل، ثم اكسيبي البيضة فوق الخليط وقلبي حتى تنضج.

ـ يقدم ساخنًا مع العيش البلدي.

ـ الفول بالطحينة

المكونات:

1 كوب فول مدمس

1 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة صغيرة خل

عصير ليمونة

ملح، كمون، ثوم مفروم


طريقة التحضير:

ـ اهرسي الفول قليلًا، ثم أضيفي الطحينة والخل وعصير الليمون.

ـ قلبي جيدًا وقدميه مع زيت الزيتون والخبز المحمص.

ـ الفول الإسكندراني (بالبصل والفلفل الأخضر)

المكونات:

1 كوب فول مدمس

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 فلفل أخضر مقطع مكعبات

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح، كمون، بابريكا


طريقة التحضير:

ـ سخني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

ـ أضيفي الفلفل الأخضر والفول، ثم التوابل وقلبي لمدة 5 دقائق.

ـ يقدم مع خبز بلدي وسلطة الطماطم.

طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان

ـ الفول بالسمنة والثوم

المكونات:

1 كوب فول مدمس

1 ملعقة كبيرة سمنة بلدي

2 فص ثوم مفروم

رشة كمون وملح


طريقة التحضير:

ـ سخني السمنة وأضيفي الثوم حتى يتحمر.

ـ أضيفي الفول والكمون وقلبي لمدة دقيقتين.

ـ يقدم مع الفلفل الحار والخبز المحمص.

ـ الفول بالزبادي (وصفة خفيفة وسهلة الهضم)

المكونات:

1 كوب فول مدمس

2 ملعقة كبيرة زبادي

عصير ليمونة

رشة كمون وملح


طريقة التحضير:

ـ اخلطي الفول مع الزبادي وعصير الليمون والملح والكمون.

ـ يقدم مع عيش سن وخيار مقطع.

ـ الفول بالسجق (وصفة غنية بالبروتين)

المكونات:

1 كوب فول مدمس

½ كوب سجق مقطع

1 بصلة مفرومة

1 طماطم مقطعة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح، فلفل، بابريكا


طريقة التحضير:

ـ سخني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج.

ـ أضيفي الطماطم ثم الفول والتوابل، وقلبي جيدًا.

ـ يقدم مع خبز بلدي وسلطة زبادي.

نصائح للحصول على طبق فول لذيذ ومغذي

ـ استخدمي فول منزلي التدميس بدلًا من المعلب للحصول على نكهة طبيعية.


ـ أضيفي زيت الزيتون بدلًا من السمن للحصول على خيار صحي أكثر.


ـ تناولي الفول مع خضروات طازجة مثل الخيار والطماطم والبقدونس لتعزيز الفوائد الغذائية.

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طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
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