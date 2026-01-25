خديجة أبو العلم تتوج ببرونزية كأس أوروبا لسلاح السيف ناشئات

توجت اللاعبة خديجة أبو العلم بالميدالية البرونزية بكأس أوروبا لسلاح السيف ناشئات، التي تستضيفها بولندا في الفترة من 24 حتى 25 يناير الجاري.

وأحرزت خديجة البرونزية عقب خسارتها في دور نصف النهائي من لاعبة بولندا ناتاليا بينكزاك بنتيجة 15-8.

واستهلت خديجة مشوارها في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة والفوز في جميع مباريات دور المجموعات لتتأهل مباشرًة لدور ال 64.

وتغلبت في دور ال 64 على لاعبة ألمانيا كريستينا لوبز بنتيجة 15-7، وبعدها فازت في دور ال 32 على لاعبة أذربيجان بنتيجة 15-9.

وفي دور ثمن النهائي فازت خديجة على لاعبة بريطانيا توسين أونوناي بنتيجة 15-8، ثم تغلبت خديجة في دور ربع النهائي على لاعبة بولندا أوليوايا دورنيك بنتيجة 15-3.

وشهدت منافسات الفرق أمس حضورًا مميزًا للاعبات المنتخب المصري وذلك عقب اقتناص الميدالية الذهبية.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من:"خديجة أبو العلم - عنان حجازي - روضة حماد - ريتال الدكش"، ويرافق الفريق المدرب خالد شريف.