ترتيب مجموعة الزمالك قبل المواجهة المصيرية أمام المصري والقنوات الناقلة
عاد مجددا .. كواليس رفض توروب رحيل مهاجم الأهلي فى الميركاتو الشتوي
الشروط وطريقة التقديم.. توافر وظائف حكومية بمجلس الدولة
إقبال جماهيري غير مسبوق في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
نصبوا على مواطنين .. القبض على مسئولي 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
صور جديدة تعيد الجدل حول صحة ترامب بعد ظهور كدمة في يده
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الحاج ضيوف مدافعا عن المغرب: كرة القدم تُحسم داخل الملعب وليس عبر الشائعات

الحاج ضيوف
الحاج ضيوف
إسراء أشرف

حذر النجم السنغالي السابق الحاج ضيوف من تصاعد لهجة الاتهامات التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، معتبرًا أن بعض الخطابات التي راجت بعد المباراة تمثل «منحنى خطيرًا» يسيء لكرة القدم الإفريقية، وعلى رأسها الادعاءات المتعلقة باتهام المغرب بالتأثير على الحكام.

ونقلا عن صحيفة «لوموند» الفرنسية، تحدث ضيوف عن الأجواء التي صاحبت النهائي القاري الذي تُوجت خلاله السنغال باللقب عقب فوزها على المغرب بهدف دون رد، واصفًا المباراة بأنها شهدت الكثير من التوتر والفوضى داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وأشار ضيوف إلى أن ما أثار قلقه الحقيقي لم يكن فقط مجريات اللقاء، بل التداعيات التي أعقبته، موضحًا أن موجة من التصريحات والانفعالات المبالغ فيها اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، وأسهمت في تأجيج خلاف لا مبرر له بين شعبين تجمعهما علاقات تاريخية وإنسانية متينة.

وأكد نجم ليفربول السابق أن اتهام المغرب بشراء الحكام «افتراء خطير وغير قائم على أي أساس»، مشددًا على أن مثل هذه المزاعم تسيء إلى سمعة بلد أثبت التزامه واحترافيته، كما تُقوض الثقة في نزاهة المسابقات الإفريقية قبل أي شيء آخر.

وأضاف ضيوف أن الشعور بالإحباط بعد الخسارة أمر طبيعي في عالم كرة القدم، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى منصة لبث الشكوك أو إطلاق اتهامات بلا أدلة، مؤكدًا أن الحسم الحقيقي يكون دائمًا داخل الملعب وليس عبر الشائعات.

وتزامنت تصريحات ضيوف مع دعوات رسمية لاحتواء الموقف، حيث طالب رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو بتهدئة الأجواء عقب المباراة التي شهدت حالة من الاحتقان.

واختتم ضيوف حديثه بالإشادة بالتنظيم المغربي للبطولة، معتبرًا أن المملكة قدمت نسخة ناجحة ومتميزة من كأس الأمم الإفريقية على مستوى المنشآت، والأمن، والاستقبال، والتنظيم العام، في صورة تعكس قدرة القارة الإفريقية على استضافة بطولات كبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

الحاج ضيوف السنغال منتخب السنغال منتخب المغرب أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

