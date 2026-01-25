الحاج ضيوف مدافعا عن المغرب: كرة القدم تُحسم داخل الملعب وليس عبر الشائعات

حذر النجم السنغالي السابق الحاج ضيوف من تصاعد لهجة الاتهامات التي أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، معتبرًا أن بعض الخطابات التي راجت بعد المباراة تمثل «منحنى خطيرًا» يسيء لكرة القدم الإفريقية، وعلى رأسها الادعاءات المتعلقة باتهام المغرب بالتأثير على الحكام.

ونقلا عن صحيفة «لوموند» الفرنسية، تحدث ضيوف عن الأجواء التي صاحبت النهائي القاري الذي تُوجت خلاله السنغال باللقب عقب فوزها على المغرب بهدف دون رد، واصفًا المباراة بأنها شهدت الكثير من التوتر والفوضى داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وأشار ضيوف إلى أن ما أثار قلقه الحقيقي لم يكن فقط مجريات اللقاء، بل التداعيات التي أعقبته، موضحًا أن موجة من التصريحات والانفعالات المبالغ فيها اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، وأسهمت في تأجيج خلاف لا مبرر له بين شعبين تجمعهما علاقات تاريخية وإنسانية متينة.

وأكد نجم ليفربول السابق أن اتهام المغرب بشراء الحكام «افتراء خطير وغير قائم على أي أساس»، مشددًا على أن مثل هذه المزاعم تسيء إلى سمعة بلد أثبت التزامه واحترافيته، كما تُقوض الثقة في نزاهة المسابقات الإفريقية قبل أي شيء آخر.

وأضاف ضيوف أن الشعور بالإحباط بعد الخسارة أمر طبيعي في عالم كرة القدم، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى منصة لبث الشكوك أو إطلاق اتهامات بلا أدلة، مؤكدًا أن الحسم الحقيقي يكون دائمًا داخل الملعب وليس عبر الشائعات.

وتزامنت تصريحات ضيوف مع دعوات رسمية لاحتواء الموقف، حيث طالب رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو بتهدئة الأجواء عقب المباراة التي شهدت حالة من الاحتقان.

واختتم ضيوف حديثه بالإشادة بالتنظيم المغربي للبطولة، معتبرًا أن المملكة قدمت نسخة ناجحة ومتميزة من كأس الأمم الإفريقية على مستوى المنشآت، والأمن، والاستقبال، والتنظيم العام، في صورة تعكس قدرة القارة الإفريقية على استضافة بطولات كبرى وفق أعلى المعايير الدولية.