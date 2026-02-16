البحوث الإسلامية يشارك في فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان بجامعة قناة السويس

شارك الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بـ البحوث الإسلامية، اليوم، في فعاليَّات اليوم التوعوي الشامل الذي نظَّمته جامعة قناة السويس تحت عنوان: (قاوِم.. عافِر.. هتقدر.. إحنا في ظهرك)؛ وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحِّي والنفسي، وحماية الطلاب من أخطار الإدمان بتوجيهات د. محمد الجندي، الأمين العام لـمجمع البحوث الإسلاميَّة.

فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان بجامعة قناة السويس

وخلال كلمته، أكَّد الدكتور محمود الهواري أنَّ الإنسان مطالَبٌ باتِّخاذ قرارٍ حاسم في حياته، يقوم على مقاومة الإدمان ومحاربة المخدِّرات بصورها كافَّة، سواء كانت مخدِّراتٍ تقليديَّةً تُدمِّر الجسد، أو مخدِّراتٍ فكريَّةً تُعطِّل الوعي وتُزيِّف الإدراك.

وشدد على أنَّ المواجهة الحقيقيَّة تبدأ من الإرادة والاختيار الواعي، وأنَّ المجتمع يقف داعمًا لكل شابٍّ يختار طريق التعافي والبناء.

وأوضح الدكتور الهوَّاري أنَّ الإسلام أولى عنايةً كبرى بصيانة العقل، وعدَّه نعمةً وركيزةً أساسيَّة للتكليف؛ ومِنْ ثَمَّ حرَّم كلَّ ما يُخدِّره أو يُعطِّله أو يُعوقه عن أداء دوره.

وأشار إلى أنَّ المخدِّرات تُهدِّد الكليَّات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها: (الدِّين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال)؛ وهو ما يستوجب تضافر الجهود المؤسَّسيَّة والتربويَّة والإعلاميَّة لحماية الشباب.

واختتم الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني كلمته بتأكيد أهميَّة استمرار التعاون بين المؤسَّسات الدينيَّة والتعليميَّة في تنفيذ البرامج التوعويَّة الشاملة؛ بما يُسهم في بناء وعيٍ رشيد، ويُعزِّز مناعة الطلاب نفسيًّا وفكريًّا في مواجهة أخطار الإدمان.