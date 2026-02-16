قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
ديني

مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان

مفتي الجمهورية خلال لقائه الوفد السعودي
مفتي الجمهورية خلال لقائه الوفد السعودي
محمد شحتة

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الإثنين، سعادة السفير عبد العزيز بن عبدالله المطر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والعلمية.

وأعرب مفتي الجمهورية خلال اللقاء، عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل أنموذجًا للتكامل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالات الدينية والفكرية، مستعرضًا فضيلته تاريخ دار الإفتاء المصرية والتي تعد الأعرق بين المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي، إذ تأسست عام 1895، ومرت بمراحل تطوير متعددة أسهمت في تعزيز دورها العلمي والإفتائي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. 

وأوضح، أن دار الإفتاء شهدت خلال السنوات الأخيرة تطويرًا شاملًا في بنيتها المؤسسية والإدارية، من خلال إنشاء إدارات متخصصة، وتوظيف أدوات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق التدريب والتأهيل للكوادر الإفتائية، فضلاً عن الدور الكبير الذي تضطلع به الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تنسيق الجهود بين مؤسسات الإفتاء، وتبادل الخبرات، وإطلاق المبادرات العلمية المشتركة، مبديًا استعداد دار الإفتاء المصرية لكافة أشكال التعاون المثمر مع المؤسسات الدينية في المملكة العربية السعودية، بما يخدم قضايا الأمة ويعزز من استقرار المجتمعات.

من جانبه، أعرب السفير عبد العزيز بن عبدالله المطر، عن سعادته بلقاء مفتي الجمهورية، مهنئًا المفتي بحلول شهر رمضان المبارك، ومتمنيًا لمصر قيادةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار، كما ثمن الدور الذي يقوم به المفتي ودار الإفتاء المصرية في نشر المنهج الوسطي الصحيح، متطلعًا إلى تعزيز أوجه التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار الفكري والديني في المنطقة.

مفتي الجمهورية السعودية دار الإفتاء الدكتور نظير عياد شهر رمضان

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان

البحوث الإسلامية يشارك في فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان بجامعة قناة السويس

مفتي الجمهورية خلال لقائه الوفد السعودي

مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

