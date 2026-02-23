قبل مواجهة زد.. إعلامي لجماهير الزمالك: وجودكم بيعمل فرق كبير

وجة إلاعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة زد ضمن منافسات الدوري المصري مؤكدا علي دور الجماهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب مينا ماهر:وجودكم بيعمل فرق كبير.. عشان كدا عاوزين نكون كاملين العدد قدام زد .

ويسعى الزمالك لتجهيز كافة لاعبيه للمشاركة في المباريات القادمة خصوصا مع الضغط الكبير الذي يعيشه الفريق بين مباريات الدوري والكونفيدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها غدا الثلاثاء ، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.