محمد عواد يخضع للتحقيق في الزمالك.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن خضوع الاعب محمد عواد للتحقيق في الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب أحمد حسن :محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك لدى الشئون القانونية واتجاه لعودته من جديد للتدريبات.

ويسعى الزمالك لتجهيز كافة لاعبيه للمشاركة في المباريات القادمة خصوصا مع الضغط الكبير الذي يعيشه الفريق بين مباريات الدوري والكونفيدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها غدا الثلاثاء ، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.