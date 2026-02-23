الزمالك يفتح الباب أمام رحيل شيكو بانزا بشرط واحد.. ما هو؟

كشف الإعلامي أحمد حسن عن أن فتح باب الزمالك الرحيل أمام اللاعب شيكو بانزا حال وصول أي عرض بقيمة مالية مناسبة.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"الزمالك يفتح الباب أمام رحيل شيكو بانزا حال وصول أي عرض بقيمة مالية مناسبة".

وشارك شيكو بانزا في تدريبات نادي الزمالك الأخيرة ضمن الاستعداد لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر معتمد جمال إبعاد شيكو بانزا عن حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة بسبب عدم إلتزامه بالتعليمات الفنية وزيادة أزماته داخل الفريق.

واتخذ نادي الزمالك قرارا برحيل شيكو بانزا نهاية الموسم الحالي حال وصول أي عرض خلال الفترة المقبلة.