نجم الزمالك السابق يهاجم كامويش

انتقد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، الأنجولي يلتسين كامويش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال أحمد عيد عبد الملك، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون سبورتس": "مش عارف مين العين اللي مشت جراديشار وجابت كامويش!".

وأضاف: "كامويش، إمكانياته باينه، مش ده اللعيب اللي الاهلي يقعد يدور عليه عشان يجيبه ويمشي جراديشار".



ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.