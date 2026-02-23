قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
رياضة

طارق مصطفى: جمهور الزمالك هو المكسب الحقيقي.. وشرف ليّ صورتي بالمدرجات

حمزة شعيب

أكد طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق، أن تقدير جماهير القلعة البيضاء لرموز النادي يمثل وسامًا على صدر أي لاعب ارتدى القميص الأبيض، مشددًا على أن جمهور الزمالك سيظل دائمًا “رقم واحد” في معادلة النجاح.

جاء ذلك خلال مداخلة طارق مصطفي ببرنامج «الكلام المظبوط» عبر إذاعة «أون سبورت»، مع الإعلامي هاني حتحوت، الذي أشار إلى مبادرة جماهير الزمالك في شهر فبراير، خلال مواجهة الفريق أمام كايزر تشيفز، حيث رفعت الجماهير صور عدد من نجوم النادي السابقين في لفتة وفاء مميزة، وكان من بينهم طارق مصطفى.

وقال طارق مصطفى إن رؤية صورته في المدرجات كانت لحظة استثنائية بالنسبة له، مؤكدًا أن شعوره وقتها لا يوصف، لأن الأمر يعني ببساطة أنه لم يُنسَ بعد سنوات من العطاء.

وأوضح أن أحد الأشخاص تواصل مع نجله وأخبره بوجود صورة والده في المدرجات، قبل أن تصله الصور لاحقًا من بعض جماهير وأعضاء النادي، ليقوم بنشرها عبر حسابه الشخصي معبرًا عن امتنانه الكبير للجماهير.

وأضاف: “جمهور الزمالك هو المكسب الحقيقي، أي بطولة بتحققها هو رقم واحد فيها. في أندية كتير الجمهور فيها ممكن يكون رقم 12، لكن في الزمالك الجمهور طول عمره رقم واحد.”

وحول إمكانية توليه تدريب الفريق في المستقبل، أشاد طارق مصطفى بالمدرب الحالي معتمد جمال، متمنيًا له التوفيق وتحقيق بطولة مع الفريق، مؤكدًا أنه من الشخصيات المحترمة التي يتمنى لها النجاح.

وأشار إلى أن مسألة توليه المسؤولية الفنية للزمالك في المستقبل أمر بيد الله، مؤكدًا تقديره لدعم الجماهير المستمر له ومطالبتهم بوجوده داخل النادي يومًا ما، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن حال حدوث ذلك.

وفيما يتعلق برؤيته لإدارة الفريق حال توليه المهمة، أوضح طارق مصطفى أنه يفضل التركيز في عمله بعيدًا عن كثرة التصريحات، مؤكدًا أن الزمالك هو النادي الوحيد الذي لا يمكن أن يضع له شروطًا مسبقة.

لكنه شدد على عدة نقاط فنية وتنظيمية، أبرزها ضرورة أن تُقام تدريبات الفريق داخل النادي وليس خارجه، لتقليل النفقات في ظل الأعباء المالية، وكذلك لتعزيز الانتماء والارتباط بالجماهير، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد الذين يحتاجون إلى الاحتكاك المباشر بأجواء النادي وجماهيره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الانتماء والضغط الجماهيري عنصران أساسيان في شخصية لاعب الزمالك، وأن ارتداء القميص الأبيض مسؤولية تتطلب الإحساس بقيمة النادي وتاريخه.

طارق مصطفي الزمالك نادي الزمالك

