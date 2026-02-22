شافها في المنام .. سبب زواج رسول الله من السيدة عائشة رضي الله عنها

قالت الدكتورة الإعلامية دينا أبو الخير إن زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها جاء بأمر إلهي، مستندة إلى ما ورد في كتب السيرة من أن النبي رأى السيدة عائشة في المنام في رؤيا صالحة.

سبب زواج رسول الله من السيدة عائشة

وأوضحت دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، أن الروايات تذكر أن مَلَكًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من حرير أخضر عليها صورة السيدة عائشة، وعندما سأل عنها، أُخبر بأنها زوجته، في إشارة إلى أن هذا الزواج كان بتقدير من الله تعالى.

حكمة تعدد زيجات النبي

وأضافت أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت الزوجة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها وهي بكر، مشيرة إلى أن تعدد زيجات النبي لم يكن بدافع الرغبة في كثرة الزواج كما يروّج بعض المشككين، بل ارتبط بحِكم اجتماعية ودعوية وإنسانية في سياق المرحلة التاريخية آنذاك.

كنية السيدة عائشة ومكانتها

كما لفتت إلى أن السيدة عائشة كانت تُكنّى عند النبي صلى الله عليه وسلم بـ«أم عبد الله»، وهي كنية اشتهرت بها في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي، وتعكس مكانتها الرفيعة وعلمها الواسع، حيث كانت من أكثر الصحابيات روايةً للحديث ونقلًا لأحكام الشريعة.