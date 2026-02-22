قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
أبو الخير تستشهد بزواج النبي من السيدة عائشة وتدعو الأمهات لتوجيه الأطفال نحو الأخلاق

منار عبد العظيم

 استشهدت د. دنيا أبو الخير،  بقصة زواج النبي ﷺ من السيدة عائشة رضي الله عنها في سنٍ صغير، مُشيرة إلى أن هذا الزواج يجب أن يُفهم في سياقه التاريخي والاجتماعي وفق معايير زمانه. 

واعتبرت د. دنيا خلال برنامج وللنساء نصيب أن قصة هذا الزواج هي مثال عظيم على الرحمة، والتفاهم، والمشورة بين الزوجين.

وأضافت د. دنيا في حديثها: “من المهم أن نُدرك أن زواج النبي ﷺ من السيدة عائشة كان جزءًا من التشريع الإلهي، ويجب أن يُنظر إليه في سياقه الثقافي والاجتماعي في تلك الفترة، حيث كانت الأعراف تختلف عن المعايير الحالية.

 ولكن الأهم من ذلك هو الدروس التي يمكن أن نتعلمها من حياة السيدة عائشة رضي الله عنها، فهي نموذج للمرأة المسلمة الملتزمة، التي تقدمت في العلم والأخلاق.”

وأوضحت د. دنيا أن السيدة عائشة كانت واحدة من أهم رواة الحديث ومن أبرز العلماء في تاريخ الإسلام، مشيرة إلى دورها الكبير في نقل علم النبي ﷺ وسيرته الطاهرة. 

وقالت: “السيدة عائشة رضي الله عنها كانت نموذجًا يُحتذى به في الذكاء، والعلم، والحكمة فكان لها دور ريادي في تعليم النساء وتوجيههن.”

وتوجهت د. دنيا في نهاية حديثها إلى الأمهات والآباء، داعية إياهم إلى توجيه أطفالهم نحو بناء شخصياتهم على الأخلاق الإسلامية العالية، والعمل على تطوير معرفتهم العلمية، ليكونوا قدوة في المجتمع، مثلما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها.

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

فينيسيوس

أزمة جديدة تهز الدوري الإسباني.. فينيسيوس في مرمى الهتافات وريال مدريد يدفع الثمن

محمد صلاح

البريمرليج لا يزال سوق الأثرياء .. هالاند الأغلى عالميا في رواتب اللاعبين.. ومحمد صلاح الأعلى بين نجوم العرب

صورة ارشيفية

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ليالي رمضان بالقاهرة والمحافظات واستمرار عروض المسرح بالإسكندرية

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

