الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القاهرة : نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع بديل لإنهاء أزمة الزحام

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية للمنطقة المحيطة بميدان السيدة عائشة ،والأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحور صلاح سالم البديل.

وأكد محافظ القاهرة أن قرار نقل موقف السيدة عائشة الحالى إلى مكان بديل، جاء في إطار خطة الدولة لإنهاء أزمة الزحام في الميدان، وبما يتواكب مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي لاستعادة وجهها الحضاري ، مشيرًا إلى أنه تقرر اختيار موقع نزلة سوق الحمام من المحور الجديد لصلاح سالم ليكون مقرًا للموقف البديل. 
 

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن هذا الموقع المختار يهدف إلى إبعاد حركة الميكروباصات عن بؤرة الازدحام في قلب الميدان، مع الاستفادة من قربه من المحور الجديد الذي يضمن الربط السريع والسهل مع كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يتم إزالة سوق الحمام بمنطقة السيدة عائشة باعتباره أحد الأسواق التاريخية بالمنطقة،  وأن ما يتم بالسوق هو أعمال رفع كفاءة وتنظيم للمنطقة في إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم الابقاء على سوق الحمام بمكانه في المسافة من كوبرى السيدة عائشة حتى أول محور صلاح سالم الجديد ( شارع سوق الحمام )، مشددًا  على أن أعمال التطوير لن يضار منها أي من هواة تربية، وبائعى الحمام المترددين على المكان، فى اطار الحرص على الحفاظ على الأسواق التراثية التى تتميز بها القاهرة.

وشدد محافظ القاهرة على الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال تشجير، ونشر الأعمدة التجميلة فى محيط محور صلاح سالم الجديد.

وأكد محافظ القاهرة على أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة موقف السيدة عائشة

