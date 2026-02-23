قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية رد المطلقة فى الطلاق الرجعي والبائن.. الإفتاء توضح

كيفية رد المطلقة فى الطلاق الرجعي والبائن
كيفية رد المطلقة فى الطلاق الرجعي والبائن
شيماء جمال

كشفت دار الإفتاء المصرية عن بعض الأحكام المتعلقة برد المطلقة فى الطلاق الرجعى والبائن.

كيفية رد المطلقة

وأوضحا الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك كيفية ردِّ المطلَّقة وقالت:

🔹 أولًا: الطلاق الرجعي

إذا كان الطلاق رجعيًّا، يجوز للزوج ردُّ زوجته أثناء العِدَّة دون عقدٍ جديد، ويكون ذلك بالقول مثل: راجعتك أو رددتُك، كما يصحُّ الردُّ بالفعل بما يكون بين الزوج وزوجته.

🔹 ثانيًا: الطلاق البائن

إذا كان الطلاق بائنًا بينونةً صغرى، فلا تعود الزوجة إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وبإذنها ورضاها.

أمَّا إذا كان الطلاق بينونةً كبرى، فلا تحلُّ للزوج الأول إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره زواجًا صحيحًا ويدخل بها، ثم إذا طلَّقها الزوج الثاني وانتهت عدَّتها، جاز للأول أن يتزوجها مرةً أخرى بعقدٍ ومهرٍ جديدين وبإذنها ورضاها.

وبينت أن العلم بالحكم يمنع الوقوع في الحرام، ويُقيم البيوت على بصيرة.

متى يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب العجز الجنسي

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر، تقول السائلة فيه: “هجرني زوجي هجراً اضطرارياً منذ 5 سنوات لعجز جنسي عنده، فهل أكون عاصية إن طلبت الطلاق؟”.

وأجاب لاشين: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، روي عنه في كتب السنة: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).

وأوضح أن الزواج شُرع لمقاصد سامية، وحِكم عالية، وأغراض متعددة غالية، منها قضاء الوطر الجنسي الذي فطر الله الكائنات عليه، بطريق مشروع وحلال، وعن طريقه؛ يغض الإنسان بصره، ويحصن فرجه، ويعف نفسه، وفضلاً عما تقدم؛ فعن طريقه لا تنقرض الأجيال وتتواصل الأعمار، ويتم إعمار الكون بذرية موحدة تعبد وتطيع الله.

وأضاف: للحكم على السائلة، وهل تكون آثمة إن طلبت الطلاق أم لا؟، يُفرَّق بين حالتين:

الحالة الأولى: 

أن تكون قد بلغت من العمر أرذله ومن السن أكبره، وتعدت مرحلة الشباب وأصبحت لا مأرب لها في الرجال، ولا يُخشى عليها الفتنة، وتؤمن على نفسها من هذا الهجر.. حينئذٍ؛ فالمحافظة على استقرار الأسرة ونفسية الأولاد ومنعهم من التشرد “أولى لها”، ثم الأولى لها أن تصبر على هذا الهجر، حيث لا تتضرر بذلك؛ لأن المصلحة العامة وهي مصلحة بقاء الأسرة وعدم هدم سقفها على أفرادها، مقدمة على مصلحة الزوجة.

أما الحالة الثانية: 

فهي إن كانت لا تزال الزوجة في مرحلة ما قبل الأربعين، ولا يزال مأربها من الرجال موجوداً غير مفقود، ولها رغبة مُلحَّة فيهم، ويغلب على ظنها وقوعها فيما يغضب الله بسبب هذا الهجر الذي طال أمده؛ حينئذٍ “وجب عليها أن تطلب الطلاق”، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفسدة هنا هي “خشية وقوعها في المعاصي”، والمصلحة هنا متمثلة في “بقاء الأسرة متماسكة وأوصالها غير مفككة”، فتُقدَّم المفسدة- وهي خشية وقوعها في الحرام- على هذه المصالح.

وأشار إلى أنه على فرض أنها لا يُخشى عليها من الفتنة، لكنها متضررة ضرراً بالغاً من استمرارها؛ فيكون طلبها الطلاق “مشروعاً لا إثم فيه”، خاصة إذا كان يسيء عشرتها؛ لجبر النقص وسد الخلل.

كيفية رد المطلقة المطلقة الطلاق الطلاق الرجعي الطلاق البائن طلب الطلاق بسبب العجز الجنسي الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

فرايد تشيكن

طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن وريزو في المنزل بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

مشروبات

تهدد مرضى الضغط والقلب.. جمال شعبان يحذر من 3 مشروبات رمضانية

حبة الغلة

زيت جوز الهند والبيكربونات.. خطوات عاجلة لإنقاذ حياة المصابين بحبة الغلة

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد