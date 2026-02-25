وكيل حسام عبد المجيد يكشف موقفه من عروض بيراميدز والأهلي

كشف إسلام عبد المجيد، شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، آخر تفاصيل تجديد عقده مع نادي الزمالك.

وقال وكيل حسام عبد المجيد، في تصريحات لـ برنامج "ملعب أون" عبر قناة “أون سبورت”: “النادي أخبرنا أن وقت تجديد عقد حسام عبد المجيد يأتي في ظروف صعبة للغاية في ظل الأزمة المالية والمنافسه على لقب الدوري”.

وأضاف: “لا توجد مفاوضات حاليا لتجديد عقد حسام مع الزمالك”، مشددًا على أن اللاعب يرحب بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكنه يشترط بند يسمح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي من خلال الزمالك.

وعن اهتمام الأهلي والزمالك، قال: “حسام عبد المجيد لن يناقش أي عرض من داخل مصر بعد خوض تجربة الاحتراف، باستثناء الزمالك، احترامًا وتقديرًا للنادي”.

وأضاف: “هدف عبد المجيد الاحتراف في أوروبا ولديه عدة عروض بالفعل في الدوري السويسري وعرض مجري”.