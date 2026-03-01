طارق رمضان يثير الجدل بتعليق ساخر عن منصور الجوهري خلال مباراة الزمالك

أثار الناقد الرياضي طارق رمضان حالة من الجدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعد نشره منشورًا ساخرًا علّق فيه على ما وصفه بالمبالغة في الترويج لشخصية “منصور الجوهري” للفنان طارق الدسوقي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز.

وكتب رمضان بأسلوب ساخر: “ايوة بقي المعلم منصور الجوهري وصل يارجالة علشان يشوف الماتش مين بقي المعلم منصور الجوهري وايه علاقته بالماتش علشان المعلق يعمله الدعاية دي كلها يكونش هيسدد لفيفا ويفك القيد ولا مستثمر جديد ولا تفتكروا بيشتغل في بيراميدز مين منصور الجوهري دهون وكدهون”.

نجح حسام عبد المجيد في تسجي الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى فريق بيراميدز، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عبد المجيد الهدف في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لاحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بيراميدز والزمالك وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول فرص خطيرة من الفريقين أبرزها تسديدة محمد شحاتة في الدقيقة الثانية التي ارتدت من القائم الأيمن لأحمد الشناوي، وانفراد خوان بيزيرا في الدقيقة 17 كأخطر فرص الزمالك، وفي الدقيقة 45+2 أهدر ناصر منسي انفراد تام بالمرمى.

وأهدر فريق بيراميدز أكثر من فرصة للتسجيل لكن الحظ لم يحالفه في اكثر من مرة، وأبرز تلك الفرصة تسديدة زلاكة في الدقيقة الثالثة التي اعتلت العارضة وتسديدة وليد الكارتي التي تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.