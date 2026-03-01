ركلة جزاء.. حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري

نجح حسام عبد المجيد في تسجي الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى فريق بيراميدز، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عبد المجيد الهدف في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لاحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بيراميدز والزمالك وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول فرص خطيرة من الفريقين أبرزها تسديدة محمد شحاتة في الدقيقة الثانية التي ارتدت من القائم الأيمن لأحمد الشناوي، وانفراد خوان بيزيرا في الدقيقة 17 كأخطر فرص الزمالك، وفي الدقيقة 45+2 أهدر ناصر منسي انفراد تام بالمرمى.

وأهدر فريق بيراميدز أكثر من فرصة للتسجيل لكن الحظ لم يحالفه في اكثر من مرة، وأبرز تلك الفرصة تسديدة زلاكة في الدقيقة الثالثة التي اعتلت العارضة وتسديدة وليد الكارتي التي تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان و أحمد خضري والسيد أسامة وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - حامد حمدان - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - عودة فاخوري - مروان حمدي



