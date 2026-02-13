قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026| فيديو
مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد
نتنياهو: أشك في توصل واشنطن لاتفاق مع طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2026.. انتصار وشيرين تنتهيان من بيت الحلمية

إنتصار
إنتصار

انتهت الفنانة انتصار والفنانة شيرين من تسجيل ادوارهما ضمن احداث المسلسل الإذاعي" بيت الحلمية". 

العمل من المقرر اذاعته علي  راديو مصر، ويشارك في بطولته  صبري فواز وسامي مغاروي . 

انتصار تخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل فخر الدلتا. 

ينتمي مسلسل “فخر الدلتا” إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، إذ يقدم تجربة إنسانية ترتكز على تفاصيل اجتماعية مؤثرة ومواقف درامية متشابكة.

ويجسّد أحمد رمزي خلال أحداث العمل شخصية شاب يُدعى محمد صلاح فخر، طموح ويعيش في إحدى قرى الدلتا. تدور الأحداث حول رحلته الشاقة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الشباب المبدع خارج العاصمة، ومحاولاتهم المستمرة لتجاوزها من أجل الوصول إلى النجاح.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ، انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.

إنتصار شيرين بيت الحلمية مسلسلات رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض «أهلاً رمضان».. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد