رمضان 2026.. انتصار وشيرين تنتهيان من بيت الحلمية

انتهت الفنانة انتصار والفنانة شيرين من تسجيل ادوارهما ضمن احداث المسلسل الإذاعي" بيت الحلمية".

العمل من المقرر اذاعته علي راديو مصر، ويشارك في بطولته صبري فواز وسامي مغاروي .

انتصار تخوض الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل فخر الدلتا.

ينتمي مسلسل “فخر الدلتا” إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، إذ يقدم تجربة إنسانية ترتكز على تفاصيل اجتماعية مؤثرة ومواقف درامية متشابكة.

ويجسّد أحمد رمزي خلال أحداث العمل شخصية شاب يُدعى محمد صلاح فخر، طموح ويعيش في إحدى قرى الدلتا. تدور الأحداث حول رحلته الشاقة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الشباب المبدع خارج العاصمة، ومحاولاتهم المستمرة لتجاوزها من أجل الوصول إلى النجاح.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ، انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.