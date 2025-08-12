قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

افتتاح فعاليات معرض رأس البر للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة

معرض رأس البر للكتاب
معرض رأس البر للكتاب
جمال عاشور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فعاليات الدورة السادسة من معرض رأس البر للكتاب،  الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

وحضر الافتتاح الدكتور خالد أبو الليل نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات محافظة دمياط، وممثلي الهيئات الثقافية والفنية.

ويأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتشجيع القراءة في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المدن الساحلية والمصيفية، بهدف إتاحة الكتاب للجمهور بأسعار مناسبة، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر بين القراء والناشرين.

تشارك في المعرض مجموعة من دور النشر الخاصة التي تقدم أحدث إصداراتها في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والعلمية، إلى جانب مشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، من بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة التي تعرض مطبوعاتها الإبداعية وأعمال النشر الإقليمي، ودار الكتب والوثائق القومية التي تقدم إصدارات في مجالات التراث والتاريخ، والمركز القومي للترجمة الذي يعرض مجموعة متنوعة من الكتب المترجمة في الفكر والفلسفة والعلوم والآداب العالمية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد محافظ دمياط على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض في المدن السياحية، لما لها من دور في إثراء الحياة الثقافية، وربط المصيفين والزوار بالحراك الأدبي والفكري.

ويعتبر معرض رأس البر للكتاب، واحدًا من الفعاليات البارزة التي تحرص الهيئة على تنظيمها سنويًا، نظرًا لما يحققه من نجاح جماهيري وإقبال واسع من القراء، لأنه يهدف إلى تقريب الكتاب من الجمهور ودعم صناعة النشر في مصر، خاصة وأن الهيئة تعمل على تنويع المشاركات لتضم كافة أطياف الفكر والإبداع.

ويعد معرض رأس البر للكتاب أحد الفعاليات الثقافية التي باتت تحظى بانتظار الجمهور كل عام، حيث يجمع بين إتاحة المعرفة وتنظيم أجواء ثقافية تعكس أهمية القراءة في بناء الوعي المجتمعي، وتعزيز الثقافة العامة بين مختلف الفئات العمرية.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أسامة طلعت الدكتور أحمد بهي الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد