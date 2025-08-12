هعيط من الفرحة.. آيتن عامر تعلق على زواج كريستيانو وجورجينا

هنأت الفنانة آيتن عامر عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريجيز بعد إعلان زواجها من نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت آيتن صورة الثنائي عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت معلقة: "حاسة إني عايزة أعيط من الفرحة، صبرتي ونولتي يا غالية".



وكانت قد فاجأت عارضة الأزياء الشهيرة جورجينا رودريغيز، متابعيها بهدية غالية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي.

وقامت جورجينا بنشر صورة لخاتم ألماس ضخم يزين يدها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “نعم، أريد. في هذه الحياة وفي كل حياتي”.

وأعلن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن النجم البرتغالي، عرض الزواج رسميًا على جورجينا رودريغيز.