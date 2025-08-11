بالأخضر.. آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي

في تجاهل تام، للاتهامات الموجهة لشقيقتها الفنانة وفاء عامر، تقوم الفنانة آيتن عامر بنشر صورها بشكل مستمر من عطلتها الصيفية، أثناء استمتاعها بالأجواء.

ونشرت الفنانة آيتن عامر صور جديدة لها من مراسي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “السعادة هي ملابسي المفضلة”.

وانتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن تورط الفنانة وفاء عامر في اتهامات عديدة من مجموعة من البلوجرز عبر تطبيق تيك توك.

ونفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات، مؤكدة إنها متواجدة داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة.

وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.