قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

تستقبل دور العرض السينمائي،غدًا، الأربعاء، فيلم" درويش" من بطولة كل من دينا الشربيني وعمرو يوسف ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل.

1- تدور أحداث العمل في إطار أكشن حول رجل محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.

2- العمل من بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني ، ومحمد شاهين، وتارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، وإسلام حافظ.

3- فيلم درويش من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

4- يظهر عدد من الفنانين كضيوف شرف ضمن أحداث العمل ومنهم هشام ماجد ويسرا .

5- الفيلم يعرض يوم 28 من الشهر الجاري فى دول الخليج .