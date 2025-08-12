قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد العدل: مشخصاتي ليست إهانة.. وسامي العدل كان يفتخر بها

علا محمد

علق المنتج محمد العدل على واقعة وصف أحد الممثلين بكلمة "مشخصاتي" واعتباره الأمر إهانة، مشيرا إلى أن المصطلح لا يحمل أي إساءة.

وقال العدل، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: "تخيلوا ممثلًا قيل له أنت مشخصاتي فاعتبرها إهانة.. أهو إنت وعيلتك. إن كنت لا تعلم فالممثل مشخصاتي، وهي ليست سُبة، فالتمثيل هو التشخيص، وكان – رحمه الله – سامي العدل يقول أنا مشخصاتي ولم يجد في ذلك أي غضاضة، ولكنه الجهل بالمصطلح والمعنى".

كان المنتج محمد العدل أحيا ذكرى رحيل شقيقه الفنان سامي العدل، بعد مرور 10 سنوات على وفاته.

وكتب محمد العدل عبر “فيسبوك”: "سامى العدل 10 سنوات على الرحيل، يقولون فى الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونحن نفتقدك فى كل حين فى الليالى الظلماء والمنيرة فى أوقات الحزن والفرح".

المنتج محمد العدل

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر: جولات رقابية للحوكمة على المنشآت الصحية.. متابعة للمراكز التكنولوجية.. اعتماد نتيجة الإعدادية.. وإنجاز طبي بمستشفى الغردقة العام

جانب من الجولة

أخبار القليوبية | ماس كهربائي وراء حريق حى شرق شبرا الخيمة وإعادة النظر في الغرامات المفروضة على المستثمرين ومصرع شخص بطلق نارى على الطريق الزراعى

جانب من الجولة

محافظ القليوبية ومدير الأمن في موقع حريق هائل بمصنع للأحذية بالخانكة.. صور

بالصور

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

