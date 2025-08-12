محمد العدل: مشخصاتي ليست إهانة.. وسامي العدل كان يفتخر بها

علق المنتج محمد العدل على واقعة وصف أحد الممثلين بكلمة "مشخصاتي" واعتباره الأمر إهانة، مشيرا إلى أن المصطلح لا يحمل أي إساءة.

وقال العدل، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: "تخيلوا ممثلًا قيل له أنت مشخصاتي فاعتبرها إهانة.. أهو إنت وعيلتك. إن كنت لا تعلم فالممثل مشخصاتي، وهي ليست سُبة، فالتمثيل هو التشخيص، وكان – رحمه الله – سامي العدل يقول أنا مشخصاتي ولم يجد في ذلك أي غضاضة، ولكنه الجهل بالمصطلح والمعنى".

كان المنتج محمد العدل أحيا ذكرى رحيل شقيقه الفنان سامي العدل، بعد مرور 10 سنوات على وفاته.

وكتب محمد العدل عبر “فيسبوك”: "سامى العدل 10 سنوات على الرحيل، يقولون فى الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونحن نفتقدك فى كل حين فى الليالى الظلماء والمنيرة فى أوقات الحزن والفرح".