برسالة مؤثرة.. محمد العدل يحيي ذكرى رحيل شقيقه سامي العدل

أحيا المنتج محمد العدل، ذكرى رحيل شقيقه الفنان سامي العدل، بعد مرور 10 سنوات على وفاته.

وكتب محمد العدل عبر فيسبوك: "سامى العدل 10 سنوات على الرحيل، يقولون فى الليلة الظلماء يفتقد البدر، ونحن نفتقدك فى كل حين فى الليالى الظلماء والمنيرة فى أوقات الحزن والفرح".

وتابع: "حين نفتقد الضحكة الصافية.. وحين تضغط علينا الحياة.. كنت دائما السند والضهر.. والصديق والأخ عند الحاجة، لا ننتظر ذكراك لنتذكرك فأنت معنا فى كل وقت، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

واحتفلت أسرة المنتج الراحل سامي العدل بخطوبة نجل خالد سامي العدل، وذلك في أجواء عائلية هادئة نهاية شهر مايو الماضي، بحضور عدد من أفراد الأسرة، بينهم المنتج الكبير محمد العدل، والكاتبة ماجدة نور الدين، وابنتها هنا الألفي.

وقد نشر المنتج محمد العدل صورة من المناسبة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً:«الحمد لله خطوبة ابن الغالي خالد سامي العدل»، وسط تفاعل واسع من محبيه ومتابعيه الذين هنأوه بالمناسبة السعيدة.