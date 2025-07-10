موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبد العزيز

تستقبل أسرة المخرج سامح عبد العزيز، العزاء، يوم الأحد القادم، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وكان المخرج الكبير سامح عبد العزيز قد رحل صباح الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية اثر إصابته بفيروس نجم عنه ارتفاع في نسبة السكر ونقل إلى المستشفي في حالة خطيرة وضع بأمر الأطباء في الرعاية المركزة ، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية.

ويشيع الجثمان من مسجد الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من أصدقائه الفنانين وزملائه من الوسط الفني.