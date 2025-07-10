رامي صبري يطرح كليب " أنا بحبك أنت " .. فيديو

طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة"أنا بحبك أنت".

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاون بين رامي صبري كمطرب وملحن للاغنية مع الشاعر أمير طعيمة.

أغنية أنا بحبك أنت، تعد من اغاني البوم رامي صبري الجديد، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري ، ويضم 10 أغنيات متنوعة.



ويتعاون رامي صبري في الالبوم الجديد مع كل من تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، .

وكانت قد انطلقت أولى فعاليات مهرجان مراسي تحت عنوان "ليالي مراسي"، الاحد الماضي ، بمشاركة كل من رامي صبري وبهاء سلطان، علي ان تستمر طيلة اسابيع فصل الصيف.