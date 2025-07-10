هنا شيحة تنعى سامح عبد العزيز: كنت صاحب أحلي ضحكة وأطيب قلب

نعت الفنانة هنا شيحة الراحل سامح عبد العزيز ، الذى توفى صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية.



و كتبت هنا شيحة: لا إله إلا الله .. ربنا يرحمك يا سامح .. كنت صاحب احلي ضحكة وأطيب قلب .. وأخف دم .



وتابعت :اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، خبر مفجع وحزين البقاء لله وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.