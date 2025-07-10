قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 حالات إغماء في آخر أيام امتحانات الثانوية بالدقهلية .. بينهم رئيس لجنة
الحكومة تعلن استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات
ملخص وأهداف رباعية باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بمونديال الأندية
الاحتلال يوافق مبدئيًا لـ قطر ودول أخرى ببدء إعادة إعمار غزة
كامل الوزير: توجيهات رئاسية بزيادة التعاون مع الدول الإفريقية وعلى رأسها الكونغو
خناقة عائلية انتهت بجريمة.. تاجر خردة ينهي حياة زوجته في الوراق
قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟
منحة يابانية لدعم أسطول الإنقاذ بهيئة قناة السويس بسفينة الغوص DSV
ليلة إذلال ريال مدريد.. كيف تناولت الصحف العالمية السقوط الكارثي أمام باريس؟
احتفاء دولي فى لندن.. أحمد كجوك أفضل وزير مالية بأفريقيا لعام ٢٠٢٥
روسيا : جوتيريتش ومرؤوسيه ينشرون أكاذيب كييف والغرب بانتظام
بمشاركة 10 أندية .. انطلاق بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي ببورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة سامح عبد العزيز..... هذه الجراثيم تسبب تلوث الدم...أنتبه

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
هاجر هانئ

توفى المخرج سامح عبد العزيز صباح اليوم بعد إصابته بـ تلوث في الدم مما أدى إلي دخوله المستشفى لمدة 10 أيام في غيبوبة تامة.
تلوث الدم  يعتبر عدوى تحدث عندما تدخل الجراثيم إلى مجرى الدم وتنتشر،  وهي حالة خطيرة تتطلب عناية.


ما هي الجراثيم التي يمكن أن تسبب تسمم الدم؟


يمكن لأي طبية فورية وعلاجًا بالمضادات الحيوية، يمكنك تقليل خطر الإصابة بتسمم الدم من خلال غسل اليدين جيدًا، والعناية بالجروح جيدًا، وإدارة الحالات الصحية الأخرى بشكل صحيح.

نوع من الجراثيم تقريبًا أن يُسبب تسمم الدم، البكتيريا هي المسؤولة غالبًا، بما في ذلك:
المكورات العنقودية الذهبية .
العقدية الرئوية .
الإشريكية القولونية .

سامح عبد العزيز

كيف يؤثر تلوث الدم على الجسم؟


يمكن أن يؤدي تسمم الدم إلى تعفن الدم، وهو حالة طبية طارئة تهدد الحياة، قد يسبب تلف الأنسجة وفشل الأعضاء، وحتى الوفاة.

ما هو مستقبل الأشخاص المصابين بتلوث الدم؟


يجب علاج تلوث الدم بسرعة لضمان فعاليته. وإلا، فقد يؤدي إلى تعفن الدم والصدمة الإنتانية، والتي غالبًا ما تكون قاتلة، الأشخاص الذين أصيبوا بتسمم الدم وتعافوا هم أكثر عرضة للإصابة به مرة أخرى في المستقبل.


كيف يمكن تقلي خطر الإصابة بـ تلوث  الدم؟


يمكنك تقليل فرص الإصابة بتسمم الدم عن طريق:

الحصول على جميع اللقاحات الموصى بها.
الحفاظ على أي جروح نظيفة ومغطاة.
العناية الجيدة بأي حالة طبية من خلال اتباع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
غسل اليدين بانتظام.
 

هل تسمم الدم معد؟


لا يُمكنك نقل تسمم الدم إلى الآخرين، ولكن يُمكنك نشر الجراثيم بسهولة، لذا اغسل يديك باستمرار.

سامح عبد العزيز

متى يجب علي طلب العناية الطبية في حالة تسمم الدم؟


تسمم الدم حالة طبية طارئة. انتبه للأعراض، واتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أيٍّ مما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة.
قشعريرة.
ضعف.
التعرق.
انخفاض في ضغط الدم.

المصدر: clevelandclinic
 

سامح عبد العزيز مرض سامح عبد العزيز وفاة سامح عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة غدا

ننشر نص خطبة الجمعة غدا بعنوان.. « لله درك يا ابن عباس»

أذكار الصباح كاملة

أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها وحصن نفسك واغسلها من الذنوب والخطايا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتح باب التقدم للعمل بالإدارة العامة للمراجعة والحوكمة

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد