بعد وفاة سامح عبد العزيز..... هذه الجراثيم تسبب تلوث الدم...أنتبه

توفى المخرج سامح عبد العزيز صباح اليوم بعد إصابته بـ تلوث في الدم مما أدى إلي دخوله المستشفى لمدة 10 أيام في غيبوبة تامة.

تلوث الدم يعتبر عدوى تحدث عندما تدخل الجراثيم إلى مجرى الدم وتنتشر، وهي حالة خطيرة تتطلب عناية.



ما هي الجراثيم التي يمكن أن تسبب تسمم الدم؟



يمكن لأي طبية فورية وعلاجًا بالمضادات الحيوية، يمكنك تقليل خطر الإصابة بتسمم الدم من خلال غسل اليدين جيدًا، والعناية بالجروح جيدًا، وإدارة الحالات الصحية الأخرى بشكل صحيح.

نوع من الجراثيم تقريبًا أن يُسبب تسمم الدم، البكتيريا هي المسؤولة غالبًا، بما في ذلك:

المكورات العنقودية الذهبية .

العقدية الرئوية .

الإشريكية القولونية .

كيف يؤثر تلوث الدم على الجسم؟



يمكن أن يؤدي تسمم الدم إلى تعفن الدم، وهو حالة طبية طارئة تهدد الحياة، قد يسبب تلف الأنسجة وفشل الأعضاء، وحتى الوفاة.

ما هو مستقبل الأشخاص المصابين بتلوث الدم؟



يجب علاج تلوث الدم بسرعة لضمان فعاليته. وإلا، فقد يؤدي إلى تعفن الدم والصدمة الإنتانية، والتي غالبًا ما تكون قاتلة، الأشخاص الذين أصيبوا بتسمم الدم وتعافوا هم أكثر عرضة للإصابة به مرة أخرى في المستقبل.



كيف يمكن تقلي خطر الإصابة بـ تلوث الدم؟



يمكنك تقليل فرص الإصابة بتسمم الدم عن طريق:

الحصول على جميع اللقاحات الموصى بها.

الحفاظ على أي جروح نظيفة ومغطاة.

العناية الجيدة بأي حالة طبية من خلال اتباع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

غسل اليدين بانتظام.



هل تسمم الدم معد؟



لا يُمكنك نقل تسمم الدم إلى الآخرين، ولكن يُمكنك نشر الجراثيم بسهولة، لذا اغسل يديك باستمرار.

متى يجب علي طلب العناية الطبية في حالة تسمم الدم؟



تسمم الدم حالة طبية طارئة. انتبه للأعراض، واتصل بمقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أيٍّ مما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة.

قشعريرة.

ضعف.

التعرق.

انخفاض في ضغط الدم.

المصدر: clevelandclinic

