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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة سامح عبد العزيز ...كيفية تشخيص تلوث الدم ؟

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
هاجر هانئ

توفى المخرج سامح عبد العزيز صباح اليوم عن عمر يناهز 48 عاما، وذلك بعد إصابته ب تلوث في الدم و نقل على إثارها إلي المستشفى منذ أكثر من 10 أيام، وقد  دخل في غيبوبة تامة خلال الأيام الماضية.

كيفية تشخيص مرض المخرج سامح عبد العزيز

تلوث الدم هو حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى، وعندما تهاجم عمليات مكافحة العدوى الجسم، فإنها تتسبب في عدم قيام الأعضاء بوظائفها بصورة سليمة وطبيعية.


وينتج عن تلوث الدم انخفاض كبير في ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل شديدة في أعضاء الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة، وقد يعزز العلاج المبكر بالمضادات الحيوية والمحاليل الوريدية من فرص البقاء على قيد الحياة.

كيف يتم تشخيص تسمم الدم؟
يعتمد تشخيص تسمم الدم على:
وجود أعراض تعفن الدم.
تحاليل الدم لتحديد البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.
اعتمادًا على أعراضك، قد تحتاج إلى إجراء اختبارات أخرى للتحقق من وجود تلف في الأنسجة والأعضاء.

سامح عبد العزيز

متى تزور الطبيب 


في أغلب الأحيان، تحدث الإصابة بـ تلوث الدم للأشخاص الذين يعالَجون في المستشفى أو الذين أُدخلوا إلى المستشفى قريبًا، ويعد مرضى وحدة العناية المركزة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى التي قد تؤدي بعد ذلك إلى التسمم.

سامح عبد العزيز

عوامل الخطورة 


تزيد عوامل عدة من مخاطر تلوث الدم، ومنها:
التقدم في العمر 
الطفولة 
ضعف الجهاز المناعي 
داء السكري 
أمراض الكلى والكبد المزمنة
الدخول إلى وحدة العناية المركزة أو الإقامة الطويلة في المستشفى
الأجهزة التوغلية مثل القسطرة الوريدية أو أنابيب القسطرة وأنابيب التنفس
الاستخدام السابق للمضادات الحيوية أو الكورتيكوستيرويدات
المصدر: mayoclinic

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تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

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