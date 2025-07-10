احذر .. 3 عوامل تسهم في تكوين حصوات الكلى

حصوات الكلى، هي تراكيب صلبة تشبه الحصى تتشكل داخل إحدى الكليتين أو كلتيهما، وتتكون هذه الحصوات نتيجة زيادة كمية بعض المعادن الموجودة في البول.

عوامل تساهم في تكوين الحصوات

أكسالات الكالسيوم: أحد المكونات المتكررة لحصوات الكلى.

حمض البوليك: يتجمع في البول نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات مثل اللحوم الحمراء والمحاريات والإفراط في تناول المشروبات مثل الكحول .

الفوسفات والسيستين: تكوين الحصوات لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات أيضية محددة.

في مقابلة مع إتش تي لايف ستايل، قال الدكتور ديليب دانبال، الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير الجراحة العامة، وماجستير جراحة المسالك البولية في مستشفى أبولو سبكترا في بنجالور: "تختلف حصوات الكلى بطرق متعددة، حيث تتشكل بأحجام مختلفة، من حجم حبة صغيرة إلى حجم حبة بازلاء، وحتى بحجم كرة الجولف.

كما هو الحال مع اختلاف أحجام وألوان هذه الحصوات، قد يختلف ملمسها أيضًا. كشف الدكتور ديليب دانبال: "قد يبدو بعضها خشنًا، بينما قد يبدو البعض الآخر ناعمًا. تمر الحصوة الصغيرة بسلاسة عبر المسالك البولية، دون أن تسبب أي ألم تقريبًا. أما الحصوة الكبيرة ، فلا تمر، مما يؤدي إلى صعوبة في تدفق البول، مما يسبب ألمًا شديدًا ونزيفًا.

قد يتكون بول مركّز بعد تناول كميات غير كافية من السوائل، ونتيجة لذلك، تبقى المعادن في الكلى، وتتجمع لتشكل رواسب صلبة".