تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

توفي منذ قليل، المخرج سامح عبد العزيز،عن عمر يناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

تداول البعض أن المخرج سامح عبد العزيز أصيب بتلوث في الدم نتج عليه دخوله في غيبوبة تامة، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

مرض المخرج سامح عبد العزيز

تلوث الدم هو عدوى تحدث عندما تدخل البكتيريا مجرى الدم وتنتشر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعفن الدم، وهو رد فعل الجسم تجاه العدوى، مما قد يسبب تلفًا في الأعضاء وحتى الوفاة، يُعد تلوث الدم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى أو يعانون من حالات طبية أخرى، ويتطلب عناية طبية فورية وعلاجًا بالمضادات الحيوية.

أسباب تلوث الدم



يمكن للبكتيريا والفيروسات والفطريات أن تدخل مجرى الدم بعدة طرق، على سبيل المثال:

خراج الأسنان .

الجراثيم الموجودة على المعدات الطبية (مثل الأدوات الجراحية والإبر).

عدوى الكلى .

التهاب رئوي .

تقرحات الجلد أو الجروح الأخرى.

عدوى المسالك البولية .

عادةً ما يستطيع الجسم التخلص من عدد قليل من الجراثيم طبيعيًا. ولكن إذا استمرت الجراثيم في النمو والانتشار، فقد يؤدي ذلك إلى تسمم الدم.

أعراض تلوث الدم



الأعراض المبكرة لتسمم الدم هي:

ارتفاع درجة الحرارة.

قشعريرة.

ضعف.

التعرق.

انخفاض في ضغط الدم.

التشخيص والاختبارات

المصدر: .clevelandclinic

