عادة تفعلها في المنزل تصيبك بمرض خطير

حذر بحث جديد من أن عدم خلع الأحذية عند دخول المنزل قد يؤدي إلى دخول مواد كيميائية ضارة وبكتيريا قاتلة مثل الإشريكية القولونية .

يمكن أن تسبب البكتيريا الإشريكية القولونية التسمم الغذائي، وهي السبب الأكثر شيوعًا لالتهابات المسالك البولية ومجرى الدم في المملكة المتحدة، والتي يمكن أن تهدد الحياة.

وأوضح الأطباء أن السبب في ذلك هو أن "الأحذية يمكن أن تؤوي الكثير من البكتيريا" لأن الحيوانات تتبول وتتبرز في الهواء الطلق.

لذا فإن أشياء مثل البكتيريا القولونية التي تم ربطها بعدوى المعدة والتهابات المسالك البولية يمكن أن تنتقل إلى أجسامنا من خلال أحذيتنا."

وأضاف الاطباء في البحث أن أحذيتك يمكن أن تجلب أيضًا "حبوب اللقاح والغبار والعفن" إلى المنزل - وهي كلها مشاكل بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حمى القش أو الحساسية.

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة عن 2063 حالة مؤكدة من الإصابة ببكتيريا الإشريكية القولونية المنتجة لسموم شيجا (STEC) في عام 2022، مقارنة بـ 1151 حالة في العام السابق.

وهذا هو أحد أخطر أشكال البكتيريا الإشريكية القولونية التي تنتقل عبر الغذاء، والتي ترتبط بالفشل الكلوي، واضطرابات تخثر الدم الخطيرة، وسرطان القولون.

من الاكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا الاشريكية

الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للخطر، لأن أنظمتهم المناعية لا تزال في طور النمو وكليتيهم أكثر عرضة للتلف بسبب سموم البكتيريا.

ويأتي هذا التحذير الأخير بعد أيام قليلة من تحذير الخبراء من أن العشب الصناعي يمكن أن يصبح أرضًا خصبة لنمو البكتيريا الضارة المحتملة في درجات الحرارة المرتفعة.