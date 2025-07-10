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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجا؟

المانجا
المانجا
ريهام قدري

المانجا ليست فقط فاكهة صيفية لذيذة، لكنها أيضًا كنز من الفوائد الصحية لجسمك. إليك أبرز ما يحدث لجسمك عند تناول المانجا بانتظام:

 فوائد المانجا:

تعزز مناعة الجسم
تحتوي المانجا على نسبة عالية من فيتامين C وA، مما يدعم جهازك المناعي ويحميك من العدوى.

تحسن صحة الجلد والبشرة
مضادات الأكسدة وفيتامين A تعزز نضارة البشرة، وتقلل من التجاعيد، وتمنحك إشراقة طبيعية.

تحسن من الهضم
تحتوي على إنزيمات هاضمة مثل "الأميليز" تساعد في تكسير الكربوهيدرات، وتخفف من الانتفاخ والإمساك.

تحافظ على صحة العين
غنية بالـ"بيتا كاروتين" الذي يتحول إلى فيتامين A، ما يساعد في الوقاية من جفاف العين وضعف النظر.

تساعد في تنظيم ضغط الدم
غنية بالبوتاسيوم والماغنيسيوم، ما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

تحسن المزاج وتقلل التوتر
احتواؤها على فيتامين B6 يساعد في إفراز السيروتونين، المسؤول عن تحسين الحالة النفسية.

 ولكن احذر:

الإفراط في تناول المانجا قد يرفع نسبة السكر في الدم، خاصةً لمرضى السكري.
تحتوي على سعرات حرارية عالية نسبيًا، لذا لا تُفرِط في الكمية إذا كنت تراقب وزنك.قد تسبب حساسية جلدية لدى بعض الأشخاص.

نصيحة:

لأفضل استفادة، تناول المانجا في صورتها الطبيعية بدلًا من العصير المحلى، ويفضل في النهار.

المصدر the health site

المانجا فوائد المانجا المانجو

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