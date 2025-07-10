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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مخرج كبير.. وزير الثقافة ينعى سامح عبد العزيز

أحمد فؤاد هنو
أحمد فؤاد هنو
أحمد البهى

نعي  الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ، المخرج سامح عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية. 

وقال وزير الثقافة في بيان : 

إنالله وإنا اليه راجعون ينعى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المخرج الكبير سامح عبدالعزيز الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

وكان المخرج  الكبير  قد رحل صباح الخميس  بعد تعرضه لوعكة صحية اثر إصابته بفيروس نجم عنه ارتفاع في نسبة السكر ونقل إلى المستشفي في حالة خطيرة وضع بأمر الأطباء في الرعاية المركزة ، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية.

ويشيع  الجثمان من مسجد الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من أصدقائه الفنانين وزملائه من الوسط الفني. 



 

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو سامح عبد العزيز

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