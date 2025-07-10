مخرج كبير.. وزير الثقافة ينعى سامح عبد العزيز

نعي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ، المخرج سامح عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وقال وزير الثقافة في بيان :

إنالله وإنا اليه راجعون ينعى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المخرج الكبير سامح عبدالعزيز الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان المخرج الكبير قد رحل صباح الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية اثر إصابته بفيروس نجم عنه ارتفاع في نسبة السكر ونقل إلى المستشفي في حالة خطيرة وضع بأمر الأطباء في الرعاية المركزة ، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية.

ويشيع الجثمان من مسجد الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من أصدقائه الفنانين وزملائه من الوسط الفني.





