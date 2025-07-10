برسائل وداع مؤثرة..نجوم الفن ينعون الراحل سامح عبد العزيز

استيقظ الوسط الفني صباح اليوم على نبأ حزين برحيل المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 49 عامًا، إثر تعرضة لوعكة صحية.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة من رسائل الوداع والرثاء للتعبير عن حزنهم ، حيث غصت صفحات النجوم بمنشورات النعي والدعاء للراحل.

وجاءت أبرز ردود الفعل الفنية كالاتي:

وكتب الفنان إدوارد، الذي ربطته صداقة قوية بالراحل: «الله يرحمك يا سامح.. مش قادر أصدق إنك مش موجود.. قلبي وجعني أوي.. عرفت من أختك إنك تعبان وحاولت أكلمك كذا مرة.. يارب دخله جنتك على قد طيبة قلبه».

ونعي الفنان صبري فواز، الراحل كاتبا": «مع السلامة يا سامح، مع السلامة يا صاحبي، يظهر الدنيا ما عادتش حمل ناس حلوة، لا إله إلا الله».

أما المخرج هشام عبد الخالق، فعبر عن صدمته قائلًا: «خبر صاعق حزين منذ دقائق.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله.. الله يرحمك يا سامح ويغفر لك ويصبرنا كلنا وكل محبينك يارب».

كما نعاه الفنان محمد هنيدي، الذي شاركه مؤخرًا في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، قائلًا: «لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخرج الكبير وصديقي سامح عبد العزيز في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك يارب».

وكتب الفنان شيكو: «الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا سامح.. كنت واحشني أوي ودلوقتي هتوحشني أكتر يا صاحبي.. المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله».

وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.