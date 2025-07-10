مهنة الموت المبكر..مجدي الهواري ينعي صديقة الراحل سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعى المخرج مجدي الهواري صديقة الراحل سامح عبد العزيز ، الذى توفى صباح اليوم الخميس أثر وعكة صحية.



وكتب مجدي الهواري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك »: قائلا:«لا اجد كلمات تعبر عن ما اشعر به الان ! إلا بكلمة اكتئاب انها مهنة الموت المبكر ! ربما 48 عام. ربما اقل ! الموت يحيط بها وبمن يمتهنها في حياته الفوضوية هذه دون ان يدرك انها ليست مجرد مهنة ! تاني انها مهنة الموت».

تابع: «الأحداث تتواصل بالأعصاب! وقلب مسئول لا يهمل. وعقل يدبر قبل أن تسقط الشمس وقبل أن يطلع النهار والحق بسرعة قبل رمضان !! مهنة مثيرة لإنهاء العمر قبل أوانه ربما، وكانها تدفعك لان ترمي بنفسك في قبر من قبور الوحشة . في ظلمة القسوة ممكن ! ودون ان تدري !! ممكن اليس ذلك يسمي الانتحار وكانّها مهنة عمال مناجم الفحم وماشابه».

أضاف مجدي الهواري: «العمر يطويه كرسي المخرج وبما انه تزين مقدمته بالكلمة ( المخرج ) المتحكم المسيطر الشخصية القوية القاسي احياناً ! الا يتمني ان يجلس عليه الكثير !؟ ربما . ممكن . كمين لذلك ! او لأكثر من ذلك ! انها الخدعة».

واستكمل: ومات من يمتلك القدرة علي الجلوس عليه وهو مرح ولطيف ويمتلك من السيرة العاطرة القدرة على ان يجعلك والكل يحزن عليه وان تكتئب لانه من العمر 48 عاماً فقط . ويمكن قاسية عن ذلك بكثير ! 48 ممكن .اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب».



وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.