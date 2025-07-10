نقابة السينمائيين تنعى المخرج الكبير سامح عبد العزيز

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير سامح عبد العزيز أحد أهم مبدعي جيله.



وقد عبر نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة عن بالغ حزنه لفقدان مخرج ومبدع بمكانته قدم أعمالا ذات قيمة فنية في السنما والدراما التليفزيونية.

وكان المخرج الكبير قد رحل صباح الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية اثر إصابته بفيروس نجم عنه ارتفاع في نسبة السكر ونقل إلى المستشفي في حالة خطيرة وضع بأمر الأطباء في الرعاية المركزة

، وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، حيث ظل تحت الملاحظة الدقيقة حتى وافته المنية.ويشيع الجثمان من مسجد الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من أصدقائه الفنانين وزملائه من الوسط الفني.





كان أول فيلم من إخراجه هو (درس خصوصي) في عام 2005 مع نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية، وتلاه بعد ذلك بالعديد من الأفلام، منها: (أسد وأربع قطط، كباريه، الفرح، حلاوة روح والعديد من الأعمال التي شهد له النقاد والجمهور بموهبته فيها

سامح عبد العزيز. من مواليد مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996،

بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه الي قناة دريم، حيث أخرج برامج جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معهاللعمل في شبكة تليفزيون روتانا