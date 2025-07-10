مريهان حسين تخطف الأنظار على الشاطئ

شاركت الفنانة مريهان حسين جمهورها صوراً جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

و تألقت مريهان حسين بإطلالة جذابة لافتة على الشاطي مرتدية فستان مفتوح من ناحيه البطن باللون اللبني المشجر، مما حازت الصوره على إعجاب متابعيها.

و من الناحية الجمالية لم تتكلف مريهان في وضع المكياج معتمدة على جمالها الطبيعي ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها،ومنن الناحيه الجماليه اعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، من بطولة النجم محمد رجب، محمود عبد المغني،، منة فضالي، إيهاب فهمي، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.