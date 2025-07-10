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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريهان حسين تخطف الأنظار على الشاطئ

مريهان حسين
مريهان حسين
ميرنا محمود

شاركت الفنانة مريهان حسين جمهورها صوراً  جديدة  من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

و تألقت مريهان حسين  بإطلالة جذابة لافتة على الشاطي  مرتدية فستان مفتوح من ناحيه البطن باللون اللبني المشجر، مما حازت الصوره على إعجاب متابعيها.

و من الناحية الجمالية لم تتكلف مريهان في وضع المكياج معتمدة على جمالها الطبيعي ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها،ومنن الناحيه الجماليه اعتمدت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، من بطولة النجم محمد رجب، محمود عبد المغني،، منة فضالي، إيهاب فهمي، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

مريهان حسين صور مريهان حسين اطلالات النجوم

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